Soğandan kaynaklı göz yaşarmalarını anında yok ediyor! Her yemeğe kullandığımız soğanın gözlerimizi yaşartması can sıkıcı bir durum. Soğan doğrarken kask falan takmanıza gerek yok. Çünkü soğan doğrarken gözlerinizin yaşarmaması için oldukça pratik bir yöntemi açıklıyoruz!

Doğanın bize sunduğu mucizeler arasında yer alan soğan, her yemeğe ve her sofraya yakışıyor. Yemeklerin ve sofraların baş köşesinde yer alıyor.

Hafif acımsı tadı olan ancak faydalarıyla göz dolduran soğanı doğramak ise oldukça zahmetli bir iş.

A, C ve B vitaminleri açısından zengin olan soğanı yemeklerde kullanmak için haliyle doğramak gerekiyor.

Ancak gözlerin yaşarmasından dolayı bu iş bazen yarım kalıyor. Bu nedenle farklı yöntemleri deneyenler bile var.

Şaka gibi gelecek ama göz yaşarmasından kurtulmak için gözüne çeşitli gözlükler ve kasklar bile takan var.

Ancak bunlara hiç gerek yok çünkü göz yaşarmalarını önleyecek kritik yöntemleri açıklıyoruz!

Soğan doğrarken bunu deneyin!

Birinci yöntem olarak sirkeyi deneyebilirsiniz. Soğanı doğramadan önce kesme tahtasına sirke dökmek, gözün yanmasını önlüyor.

İkinci yöntem ise limon. Limonun faydaları zaten saymakla bitmiyor. Bu konuda da faydası var. Soğanları doğrarken dişler arasına alınan limon dilimi gözün yanmasını azaltır.

Diğer bir yöntem ise soğan doğrarken tuz kullanmak. Soğanı tuzlayıp doğrarsanız gözleriniz yaşarmayacaktır.

Soğanın kabuklarını soyduktan sonra 10 dakika buzdolabında bekletin. Ardından soğanı doğrarken gözleriniz yaşarmayacak ve yanmayacaktır.