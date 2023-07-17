Soğanlı-soğansız fark etmez! Menemene bir kaşık ekledi, lezzeti tescillendi... Türk mutfağının parmak ısırtan lezzeti, soğanlı mı soğansız mı tartışmalarının yaşandığı menemene, yeni bir lezzet eklendi.

Türk mutfağının sevilen lezzetlerinden menemen, her öğünde sofralarda yer bulabiliyor.

7’den 70’e sevilen lezzet, ağızlarda lezzet şöleni yaratıyor.

Her kesimin sevdiği, yapımı kolay bir yemek olan menemenin kimi vatandaşlar soğanlı mı kimi vatandaşlar ise soğansız olması gerektiğini savunuyor.

Son olarak menemene eklenen bir malzeme, duyanları şoke etti.

Kaymaklı menemen

İzmir’deki bir lokanta, yeni bir bakış açısı getirip, malzemelere kaymağı da ekledi.

İşte tarifi;

2 biber, 4 domates, 1 yemek kaşığı süt kaymak, 1 yemek kaşığı rendelenmiş kaşar peyniri, 2 adet yumurta sarısı ve çay kaşığının dörtte biri ile tuz.

Zeytinyağında biberler kavruluyor. Kabukları soyulmuş domatesler kavrulan biberlere ekleniyor. Beraber birkaç dakika karıştırarak pişiriliyor.

Sonrasında ise süt kaymak ve kaşar peynirini ilave ederek birkaç dakika daha karıştırılıyor.

En son yumurtanın sadece sarısını ekleyerek tamamlanıyor.