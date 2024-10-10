ŞOK’dan dev fırsat: PlayStation 5 + Çift Kol 3000 TL daha ucuz…

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ŞOK Market, 12 Ekim 2024 hafta sonu indirim kataloğunu duyurdu.

Bu hafta yine her bütçeye hitap eden avantajlı ürünlerle dikkat çekiyor.

Özellikle oyuncuları sevindirecek en büyük sürpriz ise PlayStation 5’in uygun fiyatla satışa sunulması. Üstelik iki adet oyun kolu ücretsiz olarak hediye ediliyor!

Bunun yanı sıra ev dekorasyonu ve ihtiyaçları için avizeler, şık ayakkabı modelleri, mini projeksiyon cihazı, buzdolabı ve çamaşır makinesi gibi ürünler de ŞOK raflarında yer alacak.

Ancak, stoklarla sınırlı bu fırsatları kaçırmamak için erken davranmakta fayda var.

İşte ŞOK 12 Ekim indirim kataloğu…