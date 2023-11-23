ŞOK’tan alışveriş çılgınlığı: Yüzde 50 indirimle rakiplerini kıskandıracak Türkiye'nin uygun fiyatlı market zinciri ŞOK, dev fırsatla kapınızı çalıyor. Kasım ayının son haftasına özel yüzde 50 indirimli ürünler raflarda yerini aldı. İşte 22-28 Kasım ŞOK indirim kataloğu...

ensonhaber.com

Türkiye'nin uygun fiyatlı market zinciri ŞOK, müşterilerine kaçırılmayacak bir fırsat sunmak için harekete geçti.

22-28 Kasım tarihleri arasını kapsayan indirim dönemi için hazırladığı özel indirim kataloğunu yayımladı.

Yüzde 50'ye varan indirimlerle dolu bu kampanya, geniş bir ürün yelpazesiyle tüketicilerin karşılarına çıkıyor.

ŞOK mağazalarında Kasım ayının son haftasında tüketiciye sunulan fırsatlar, mobilyadan beyaz eşyalara, tencere takımlarından temizlik ürünlerine kadar geniş bir ürün yelpazesini kapsıyor.

İndirimli ürünler raflarda yerini aldı. Vatandaşlar bu fırsatı kaçırmamak için mağazalara akın ediyor.

İşte 22-28 Kasım ŞOK indirim kataloğu...