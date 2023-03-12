SON DAKİKA DEPREM! Adana Saimbeyli'de 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.. AFAD, Adana Saimbeyli'de 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

AFAD, Adana Saimbeyli merkezli bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

Türkiye saati ile 15:31:21'de meydana gelen depremin büyüklüğü 4.4 olarak açıklandı.

AFAD meydana gelen depremin derinliğinin ise 7.7 km olduğunu duyurdu.

Aşağıdaki bağlantıyı ziyaret ederek ülkemizde meydana gelen son depremleri görebilirsiniz.

SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD meydana gelen depremin ardından bir açıklama yaptı. AFAD'dan yapılan açıklamada "Adana ilimizin Saimbeyli ilçesinde meydana gelen 4,4 büyüklüğündeki deprem sonrasında, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız." ifadelerine yer verildi.