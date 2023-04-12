Son dakika hava durumu: Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı geldi! O bölgeler dikkat Meteoroloji, resmi internet sitesinden hava durumuna dair detayları paylaştı. Paylaşılan detaylarda Türkiye'nin tamamının sağanak yağışın etkisinde olduğu görüldü. Peki, yağış ne kadar daha devam edecek?

Türkiye genelinde yazdan kalma bir günler yaşandı. Özellikle İstanbul'da sıcaklık 20 dereceye kadar ulaştı.

Vatandaşlar artık baharın tamamen geldiğini düşürken, bugün yağışlı bir hava hakim olmaya başladı.

Özellikle batıda sağanak yağış yerini ara sıra güneşe bırakırken, vatandaşlar günün geri kalan kısmında havanın nasıl olacağını merak ediyor.

Dışarı çıkmadan önce hava durumuna hakim olmak isteyenler ise son paylaşılan verileri merak ediyor.

Herhangi bir olumsuzluk yaşamak istemeyenler Meteoroloji'nin sitesine yöneldi.

Özellikle dışarı çıkmaya hazırlananlar bir sürprizle karşılaşmamak için, "Bugün hava nasıl olacak?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, Bugün hava nasıl olacak? İşte yanıtı..

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, Marmara'nın güneyinin 1000 metre üzeri kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ve Doğu Karadeniz ile İstanbul, Balıkesir, Bursa, Yalova ve Kocaeli çevrelerinde yer yer kuvvetli, Bursa'nın 1000 m üzeri kesimlerinde yer yer yoğun karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: İç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri altında, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle batı ve kuzeybatı, doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Hakkari ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ve Doğu Karadeniz ile İstanbul, Balıkesir, Bursa, Yalova ve Kocaeli çevrelerinde yer yer kuvvetli, Bursa'nın 1000 m üzeri kesimlerinde yer yer yoğun karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Hakkari ve Şırnak çevrelerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.