SON DAKİKA Sigaraya zam mı gelecek, kaç TL? 1 paketin fiyatı en az... Sosyal medyada ortaya atılan iddialar akabinde "sigaraya zam mı gelecek" merak ediliyor. Tiryakilerin gündeminde olan sigara zammına ilişkin son dakika açıklamaları takip ediliyor. Peki, sigaraya zam mı gelece, ne kadar? İşte en düşük paket fiyatı...

Sigara içen vatandaşların dikkatini çeken zam haberi gündeme düştü. Sosyal medyada çıkan zam haberlerinin ardından sigara fiyatları merak konusu oldu. Sigaraya zam gelecek iddiaları sosyal medyada hızla yayıldı. Gözler, açıklamalara çevrildi. Son olarak yılbaşında zam alan sigara fiyatlarının, bir kez daha zamlanması konuşuluyor. Sigara kullanıcıları, 'Sigaraya zam mı geldi, ne kadar?' sorusuna yanıt arıyor. Peki, sigaraya zam gelecek mi? Sigara zammı ne kadar? İşte detaylar... Sigaraya zam gelecek mi, ne zaman? Sigara zammına ilişkin resmi bir açıklama gelmedi. Zam miktarı ise henüz kesin olarak belirlenmedi. Ancak paket fiyatlarında 5 ila 10 TL arasında bir artış yaşanması bekleniyor. Zammın ne zaman uygulanacağı ise henüz net olarak açıklanmadı.