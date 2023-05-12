SON DEPREMLER LİSTESİ! Adana'da art arda depremler! Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi..

6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli 10 ilimizde büyük bir yıkıma sebep olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki felaketinin ardından ülkemizde binlerce artçı deprem meydana geldi.

ve ülkemizde meydana gelen bütün depremler hakkında bilgileri paylaşmaya devam ediyor.

Meydana gelen depremlerin detaylarını AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi aracılığıyla öğrenebilirsiniz.

Adana'da deprem meydana geldi

AFAD verilerine göre Adana Saimbeyli'de 4,5 ve 4,3 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

SON DEPREMLER LİSTESİ! Adana'da art arda depremler! Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi..
SON DEPREMLER LİSTESİ! Adana'da art arda depremler! Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi..

Aşağıdaki bağlantıyı ziyaret ederek ülkemizde meydana gelen son depremleri görebilirsiniz.

SON DEPREMLER LİSTESİ