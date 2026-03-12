Son günlerdeki elektriklenmeye dikkat: Sebebi açıklandı

Elektrik çarpması, zaman zaman günlük hayatta başımıza gelen bir durumdur.

Birine, bir yere dokununca anlık olarak minik bir elektriklenme yaşarız.

Ancak son günlerde artan şikayetler, soru işaretlerini çoğalttı.

Üstelik yalnız olmadığını fark eden sosyal medya kullanıcıları, sorunun sebebini araştırmaya koyuldu.

Derken, Hava Forum'dan konuya ilişkin açıklama geldi.

İŞTE SEBEBİ

Yapılan paylaşımda, "Son günlerde birine, bir kapı pencere koluna, telefona v.b. yere dokunduğunuzda elektriklenme oldu mu? Oluyorsa panik yapmayın, günlerdir hava kuru soğuk.

Evlerin içi de ısıtmayla kuru. Kuru havada vücudumuzda elektrik birikmektedir. Dokunduğunuz yere elektrik boşalmaktadır." denildi.

Soğuk havada nem az olur. Üstelik evlerde kalorifer veya kombi çalıştığı için iç mekân havası daha da kurur. Hava kuru olduğunda, kıyafetlerimizde ve vücudumuzda oluşan küçük elektrik yükleri havaya dağılamaz ve üzerimizde birikir.

Sonra metal bir kapı koluna, arabaya ya da başka birine dokunduğumuzda bu biriken elektrik ani şekilde boşalır ve küçük bir “çarpılma” hissederiz.

Ayrıca bu dönemde insanlar hala yünlü ve sentetik kıyafetler giyer. Bu tür kumaşlar sürtünmeyle daha fazla statik elektrik oluşturur.