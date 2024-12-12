Son yağışlar nasıl etkiledi? 12 Aralık İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

Hüseyin Topuz

İstanbul'da bulunan barajlardaki doluluk oranları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

İstanbul’da son iki haftadaki yağışların ardından baraj doluluk oranlarında artış olup olmadığı merak uyandırdı.

İSKİ resmi internet sitesi üzerinden barajların doluluk oranlarını güncel olarak paylaşmaya devam ediyor.

12 Aralık 2024 Perşembe günü itibariyle İstanbul'da bulunan barajların doluluk seviyesi belli oldu.

Vatandaşlar arama motorlarında "İstanbul'daki barajların yüzde kaç dolu?" sorusuna yanıt aramaya başladı.

İstanbul'da bulunan tüm barajlardaki su miktarının bugün itibariyle %29.92 olduğu açıklandı.

Barajların doluluk oranları

12 Aralık 2024 Perşembe günü itibariyle İstanbul'da bulunan barajların doluluk oranları şu şekilde;

- Elmalı : % 66.98

- Istrancalar : % 41.26

- Sazlıdere : % 35.91

- Terkos : % 34.38

- Ömerli : % 32.32

- Büyükçekmece : % 29.76

- Darlık : % 29.41

- Alibeyköy : % 15.06

- Kazandere : % 10.35

- Pabuçdere : % 7.34