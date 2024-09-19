Sonbaharda budanınca küsüyorlar! İşte, sonbaharda budanmaması gereken bitkiler... Bahçe işleri ile ilgili olan kişiler sonbaharın gelmesiyle birlikte bitkilerini yaza hazırlamak için budama işlemlerine başladı. Ancak her bitki ve ağacın budanma zamanları farklı olduğundan bakın sonbahar aylarında budamamanız gereken bitkiler hangileriymiş.

Haber Merkezi

Sonbahar ayları, bahçe ve peyzaj düzenlemesi için önemli bir dönemlerin başında yer alır. Sonbahar aylarında yapılan budama işlemi bir sonraki seneye kadar ağaç ve bitkilerin sağlıklı gelişimini sağlamak için oldukça önemlidir.

Ancak bitki ve ağaçların budanma zamanları farklılık gösterebilir. Birçok bitki ve ağaç türü sonbahar mevsiminde budanırken bazı türler için durum farklıdır.

Bitkinizin gelişimini düşünerek yaptığınız budama işlemi o türlerin küsmesine meyve veya çiçek vermemesine sebep olabilir.

İŞTE SONBAHARDA BUDANMAMASI GEREKEN BİTKİLER

Açelyalar, orman gülleri, kamelyalar

Bu bitkiler yılda bir kez, birkaç hafta boyunca birdenbire çiçek açma eğilimindedir ve bu birkaç hafta oldukça güzel olsa da, ağaçlar daha sonra tüm bu çiçekleri umursamaz bir şekilde dökmeye devam eder. Bu ilkbaharda olur ve bu nedenle onları budama zamanı yazdır. Bu bitkileri sonbaharda budamak bir sonraki yıl kaç tane çiçek alacağınızı etkileyebilir.

Leylaklar

İlkbaharda genellikle tek bir dalga verirler ve yakındaki havayı dünyadaki en sarhoş edici kokuyla doldururlar, sonra ilginç olmayan çalılıklara geri dönerler.

Ortanca

Bu bitkinin çeşitli alt türleri vardır ve bunların tümü farklı zamanlarda budama gerektirir. Büyük mavi ve pembe çiçekli hidraların genellikle mayıs ayı başlarında kesilmesi gerekir; bu, kışı geçiren ve hayatta kalan tomurcukların güvende olduğu anlamına gelir. Çiçekler yaşlanmaya ve renk değiştirmeye başladıkça sonbaharda yalnızca meşe hidraları budanmalıdır.

Ekinezya ve Kara Gözlü Susan

Bu çok yıllık çiçekli çalılar sonbaharda budanabilir ancak onları korumayı düşünmelisiniz. Bu bitkilerin ortasındaki tohumlar tüm kış boyunca kuş ordularını besleyebilir .

Eğrelti Otları

Yeşil yapraklı arkadaşlarınız kışın renklerini ve canlılıklarını kaybederek biraz üzgün görünseler de sonbahar darbesinden hoşlanmazlar. Herhangi bir şey varsa eğrelti otlarını kışın sonuna veya ilkbaharın başlarına kadar budamak için bekleyin.