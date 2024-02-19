Sosuna 1 kaşık ekleyin, mercimek köftesi asla dağılmayacak Mercimek köftesi, Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olarak biliniyor. Hem besleyici hem de lezzetli olmasıyla tanınan bu enfes atıştırmalığın püf noktasını sizin için araştırdık. İşte kıyır kıyır mercimek köftesi tarifi…

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Mercimek köftesi, Türk mutfağının gurur kaynağı olan özgün lezzetlerinden biri olarak ön plana çıkıyor.

Sağlıklı ve besleyici olmasının yanı sıra, atıştırmalık veya ana yemek olarak sıkça tercih edilen bu tarif, sofralara lezzet katmaya devam ediyor.

Her bir bölgenin kendine özgü tarif ve sunumlarıyla karşımıza çıkan mercimek köftesi, damaklarda bıraktığı özgün tat ile adeta bir lezzet şöleni sunuyor.

Pratik hazırlanabilirliği sayesinde sofraların kurtarıcısı olan mercimek köftesi, bazı durumlarda fazla kuru ya da fazla cıvık olabiliyor.

Bir türlü kıvamını tutturamıyorum diyorsanız doğru yerdesiniz demektir. İşte püf noktası…

1 kaşık eklemeniz yeterli

Mercimek köftesinin en önemli püf noktası, mercimek ve su oranını iyi ayarlamaktır. Fazla su mercimeğin yumuşamasına neden olabilir.

Diğer yandan sosunu hazırlarken içerisine mutlaka biber salçası ekleyin, hem daha lezzetli olmasını sağlayacak hem de şekil ve renk verecektir.

İşte Damak Lezzeti adlı sosyal medya hesabında yer alan mercimek köftesi tarifi;

Malzemeler

1 su bardağı mercimek

2 su bardağı ince bulgur

4 su bardağı su

Sosu için;

1 çay bardağı sıvıyağ

1 orta boy soğan

1 dolu yemek k. domates salçası

1 yemek k. Biber salçası

1 dolu tatlı kaşığı kimyon

1 tatlı kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı pulbiber

1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber

1 tatlı kaşığı tuz

Yapılışı

Mercimek iyice yıkandıktan sonra 4 su bardağı su ile haşlanır. Haşlanıp dağılınca altı kapatılır ve 2 su bardağı bulgur eklenir ve karıştırılıp kapağı kapatılır.

Biraz dinlendirilir. Sosu için soğan ince ince doğranır 1 çay bardağı yağda kavrulur.

Kavrulan soğanlara salça ve baharatlar eklenip biraz daha kavrulur ve kapatılır dinlenmiş bulgura sosu dökülür.

Nar ekşisi ve limon da ilave edilerek yoğurmaya başlanır.(yoğurma işlemi kısa sürmesin iyice bastıra bastıra yoğurulsun ki bulgur erisin)

İyice yoğurulan ince doğranmış maydanoz eklenir tekrar yoğurulur ve şekli verilir.

Not: Özellikle şekil verirken eldiven kullanın çünkü eldivenle şekil verince pürüzsüz bir görüntü yakalarsınız.