Sosuna 1 kaşık ekleyin, tavuklar nar gibi kızaracak Tavuk yemeklerine lezzet katan bu püf noktayı daha önce kimse duymamıştı. Yemek tutkunlarının favorisi tavuk yemeklerini hazırlarken, sosuna 1 kaşık eklemeniz yeterli.

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Duydunuz mu? Tavuk yemeklerini şenlendiren büyüleyici bir sır keşfedildi ve bu kadar basit olabileceğine inanamayacaksınız!

Eğer yemek dünyasına birazcık meraklıysanız ve tavuk yemeklerini seviyorsanız, işte size harika bir tüyo: Sosunuza sadece bir kaşık ekleyin ve lezzet şölenine hazır olun!

Bir kaşık eklemek, tavukların nar gibi kızarmasını sağlıyor ve lezzetini katbekat artırıyor.

Sosuna 1 kaşık ekleyin

Tavukları kızartmadan önce sosunu hazırlarken içerisine ekleyeceğiniz 1 çay kaşığı kişniş, hem lezzet katacak hem de daha iyi kızarmasını sağlayacak. İşte size soslu tavuk tarifi...

Malzemeler

· 400 gr fileto tavuk göğsü

· 2 yemek kaşığı ile zeytinyağı

· 1 tane orta boy domates

· 1 diş sarımsak

· 1 tane küçük boy kuru soğan

· 1 tatlı kaşığı ile domates salçası

· 1 tatlı kaşığı ile acı sos (ya da 1/2 çay kaşığı toz kırmızı biber)

· 1 tatlı kaşığı ile kekik

· 1 çay kaşığı ile kişniş (arzuya göre)

· 1/4 çay kaşığı ile kimyon

Hazırlanışı

Öncelikle fileto tavuk göğüslerini temizledikten sonra uzun ve ince şeritler halinde kesiyoruz.

Ardından, özel sos karışımı için kuru soğanın rendesi ve domatesin rendesiyle harmanlanmış bir karışım hazırlıyoruz.

Bu karışıma zeytinyağı, sarımsak, domates salçası, acı sos, kekik, kimyon ve kişniş ekleyerek fileto tavukları bu karışımla marine ediyoruz ve buzdolabında dinlendiriyoruz.

Dinlendirilmiş tavuk etlerini tahta şişlere geçirip ardından önceden ısıtılmış tavada veya ızgarada kısa bir süre pişiriyoruz.

Dilerseniz, ısıtılmış lavaşın üzerinde servis etmeden önce kıvırcık marul yaprakları, kırmızı soğan dilimleri ve domates dilimleriyle sunumunu zenginleştirebilirsiniz. Afiyet olsun!