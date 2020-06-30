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    Sosyal destek adı altında insanları dolandırıyorlar

    "Pandemi Sosyal Destek" adı altında insanlara mesaj gönderip dolandırmaya çalışanlara inanmayın.
    • Haber Merkezi
    • 30.06.2020 - 01:04
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    Sosyal destek adı altında insanları dolandırıyorlar #1

    Geçtiğimiz günlerde insanları dolandırmak için, vatandaşların telefonlarına gönderdikleri mesajlarda "Devlet tarafından sağlanan sosyal destek ödemenizi almak için hemen online başvurun" mesajı ile birlikte bir link paylaşıyorlar.

    Gönderilen bu linke tıkladığınızda telefonunuzda bulunan bütün kişisel verilerinize ulaşıp sizleri dolandırmaya çalışıyorlar.

    SAKIN LİNKE TIKLAMAYIN

    Bu tarz mesajları resmi kaynaklardan gelmedikçe sakın açmayın.

    Linke tıkladığınızda kişisel verilerinizi çalmaları dışında, bazı vatandaşların telefon rehberlerini ele geçirip mesaj gönderdikleri ve Whatapp uygulamasını kullanılmaz hale getirip tüm mesajları sildikleri de, dolandırıcıların yaptıkları işler arasında.

    Sosyal destek adı altında insanları dolandırıyorlar #2

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