Sosyal medya dolandırıcılarına dikkat! Ucuza yurt dışı telefon kaydı yapılır mı? IMEI kayıt ücretlerine gelen zammın ardından yurt dışından telefon alan vatandaşlar, kayıt işlemini ucuza getirmenin yollarını arıyor. Sosyal medya dolandırıcıları devreye girdi. Peki ucuza yurt dışı telefon kaydı yapılır mı? İşte detaylar...

Geçtiğimiz Ocak ayında yurt dışından gelen telefonların kayıt ücretleri 6 bin 91 TL olmuştu.

Geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete’de yayınlanan kararla birlikte IMEI kayır ücretlerine yeniden zam geldi.

Yurt dışından getirilen bir telefonu Türkiye’de kullanabilmek için vatandaşlar artık 20 bin TL ödeyecek.

IMEI kayıt ücretlerine gelen zammın ardından, yurt dışından telefon alan vatandaşlar, kayıt işlemini daha ekonomik hale getirmenin yollarını arıyor.

Sosyal medya dolandırıcıları ise bu fırsattan yararlanarak devreye girdi. Ucuza yurt dışı telefon kaydı vaadiyle sosyal medyada dolaşan dolandırıcılara kanmayın!

IMEI kaydı için kimliğinizle ya da pasaportunuzla yurt dışına çıkmanız gerekmektedir. 20 bin TL kayıt ücretini ödeyerek kendi üzerinize kaydedebiliyorsunuz.

Ayrıca 3 yıl boyunca kaydı yapan kişinin üzerinde bulunan hatlar dışında hiçbir hatla çalışmıyor.

Sosyal medyada ucuza kayıt işlemi yaptıracağını belirten dolandırıcılar, başkasının adına pasaport kaydı yaptırıp sizin kullanımınıza sunamaz. Bu nedenle en sağlıklısı yurt dışına çıkarak kayıt ücretini ödeyip kaydı üzerine yaptırmanızdır.