Sosyal medyada viral oldu! Uzun saçlarını örüp giydi, görenler inanamadı… Sosyal medyanın özellikle de modaya yön vermedeki gücü tartışılmaz bir gerçektir. Bir sosyal medya kullanıcısı da bu gücü kullanarak öyle bir şey yaptı ki çektiği video viral oldu. Uzun saçlarını örüp giydi izleyenler şaştı kaldı…

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Sosyal medyanın moda alanındaki yaptığı etkiyi herkes biliyor. Bu etki sayesinde farklı olan birçok moda tarzı trend haline bile gelebiliyor. Sosyal medyanın bu gücünün farkında olan bir kullanıcı ise yaratıcı fikri ile bir anda viral oldu.

Uzun saçları olan kadının aklına gelen fikir adeta yorum yağmuruna tutulmasına neden oldu. Genç kadın büyük uğraşlar vererek uzun saçlarını dakikalarca örerek kendine bir bustiyer yaptı.

Saçlarını göğüslerini kapatacak bir şekilde örmeyi başaran kadının videosu kısa sürede milyonlarca izlenmeye ulaştı. “Saçtan Sütyen Stili” olarak adlandırdığı bu tarz bazı kullanıcılar için oldukça yaratıcı bulunurken bazı kullanıcılar için de gereksiz bir fikir olarak değerlendirdi.

İşte, “Saçtan Sütyen Stili”…