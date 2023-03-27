Sosyal medyaya bomba gibi düştü! Elmanın içindekileri şoke etti: "Yıkamak yeterli değilmiş" Sebze ve meyveleri aldıktan sonra mutlaka yıkamamız gerekiyor. Ancak sosyal medyada ortaya çıkan bir video, sadece yıkamanın yeterli olmadığını gösterdi.

Sebze ve meyvelerin insan sağlığına olan faydaları saymakla bitmez. Bu meyveler arasında yer alan en sevdiklerimizden birisidir. C, A, K, B6 ve E Vitaminleri barındıran elma, yorgunluğu azaltmaya yardımcı olur ve bağışıklık sistemini güçlendirir. İştahsızlığa iyi gelen elma, sindirim sistemini de düzenlemeye yardımcı olur. Kanı temziler ve aynı zamanda da vücuttaki toksinlerin atılmasına destek verir. Faydaları saymakla bitmeyen elmayı eve aldığınız zaman ise birkaç defa yıkayın.Hatta sirkeli suyla yıkamanız daha mantıklı olacaktır. Twitter üzerinden paylaşılan bir videoda, elmanın detayları incelendi. Elmanın yakından incelenmesi sonucu, üzerinde gezinene böcekler ise herkesi şaşırttı. Elmanın üzerinde yer alan böcekleri gören sosyal medya kullanıcıları neye uğradığını şaşırdı. İŞTE O VİDEO