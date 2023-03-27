Sebze ve meyvelerin insan sağlığına olan faydaları saymakla bitmez. Bu meyveler arasında yer alan en sevdiklerimizden birisidir.
C, A, K, B6 ve E Vitaminleri barındıran elma, yorgunluğu azaltmaya yardımcı olur ve bağışıklık sistemini güçlendirir.
İştahsızlığa iyi gelen elma, sindirim sistemini de düzenlemeye yardımcı olur.
Kanı temziler ve aynı zamanda da vücuttaki toksinlerin atılmasına destek verir.
Faydaları saymakla bitmeyen elmayı eve aldığınız zaman ise birkaç defa yıkayın.Hatta sirkeli suyla yıkamanız daha mantıklı olacaktır.
Twitter üzerinden paylaşılan bir videoda, elmanın detayları incelendi.
Elmanın yakından incelenmesi sonucu, üzerinde gezinene böcekler ise herkesi şaşırttı.
Elmanın üzerinde yer alan böcekleri gören sosyal medya kullanıcıları neye uğradığını şaşırdı.