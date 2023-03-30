Spor Toto 1. Lig 29. hafta! Erzurumspor - Altay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Erzurumspor ve Altay, Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında oynanacak maçta kozlarını paylaşacak. İşte maçın detayları..

Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında oynanacak olan Erzurumspor - Altay maçı hakkında aramalar hız kazandı.

Erzurumspor ile Altay'ın karşı karşıya geleceği maçın detayları futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor.

Erzurumspor - Altay mücadelesi Kazım Karabekir Stadı'nın Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenmesi sebebiyle Pendik Stadı'nda oynanacak.

Hakan Kutlu yönetimindeki Erzurumspor 1. Lig'de oynadığı 26 maçta topladığı 25 puan ile 13. sırada yer alıyor.

Tuna Üzümcü'nün çalıştırdığı Altay ise 27 maçta topladığı 25 puan ile Erzurumspor'un bir sıra gerisinde 14. sırada yer alıyor.

Peki, Erzurumspor - Altay maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın bilgileri..

Erzurumspor - Altay maçı ne zaman?

Erzurumspor - Altay maçı 30 Mart Perşembe (bugün) günü saat 17.00'de oynanacak. Pendik Stadyumu'nda oynanacak mücadele TRT Spor ve beIN SPORTS 2 kanallarından naklen yayınlanacak.