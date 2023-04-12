Spor Toto 1. Lig 32. hafta | Manisa FK - Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Manisa FK ile Bandırmaspor, Spor Toto 1. Lig 32. hafta açılış maçında kozlarını paylaşacak. İşte zorlu maçın merak edilen detayları..

Spor Toto 1. Lig 32. Hafta açılış maçında Manisa FK ile Bandırmaspor karşı karşıya gelecek. Futbolseverler Manisa FK ile Bandırmaspor arasında oynanacak mücadelenin detaylarını yakından takip ediyor. Play-off'a kalma şansını sürdüren iki takımın karşılacağı maçı hakem Ömer Faruk Turtay yönetecek. Yalçın Koşukavak yönetimindeki Manisa FK, Spor Toto 1. Lig'de oynadığı 29 maçta topladığı 45 puan ile 9. sırada yer alıyor. Sami Uğurlu'nun çalıştırdığı Bandırmaspor ise 29 maçta elde ettiği 44 puan ile 11. sırada yer alıyor. Bandırmaspor ile Manisa FK arasında ligin ilk yarısında oynanan maçı Bandırmaspor 2-1 kazanmıştı. Peki, Manisa FK - Bandırmaspor maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte kritik maçın detayları.. Manisa FK - Bandırmaspor maçı ne zaman? Manisa FK - Bandırmaspor maçı 12 Nisan Çarşamba (bugün) günü saat 16.00'da oynanacak. Manisa Mümin Özkasap Stadyumu'nda oynanacak mücadele TRT Spor kanalından naklen yayınlanacak.