Spor Toto 1. Lig'de Play-Off'a hangi takımlar kaldı? İşte Play- Off eşleşmeleri.. Spor Toto 1. Lig'de Play-Off'a kalan takımlar ve Play-Off eşleşmeleri futbolseverler tarafından merak ediliyor. İşte Spor Toto 1. Lig'de Play-Off'a kalan takımlar..

Spor Toto 1. Lig'de dün oynanan maçlar ile normal sezon tamamlandı. Süper Lig'e yükselen takımlar 78 puanlı Samsunspor ve 68 puanlı Çaykur Rizespor oldu.

Futbolseverler 1. Lig'de Play Off'a kalan takımları ve eşleşmeleri araştırmaya başladı.

Değişten Play-Off sistemi sonrası 3,4,5,6, ve 7. sıradaki takımlar Play-Off'a kalıyor. Ligi 3. bitiren takım direk Play-Off finaline yükseliyor.

Bu duruma göre ligi 3. sırada tamamlayan Pendikspor doğrudan finale yükselerek rakibini beklemeye başladı.

Peki, Play-Off'a hangi takımlar kaldı ve eşleşmeler nasıl oldu. İşte yanıtı..

Play-off takımları ve eşleşmeler belli oldu

Spor Toto 1. Lig'de Play-Off'a kalan takımlar Pendikspor, Bodrumspor, Sakaryaspor, Eyüpspor ve Göztepe oldu. Yeni Play-Off sistemine göre ligi üçüncü sırada tamamlayan Pendikspor direk finale yükseldi.

Ligi 4. sırada bitiren takım ile 7. sırada bitiren takım, 5. sırada bitiren takım ile de 6. sırada bitiren takım eşleşecek. Buna göre Play-Off eşleşmeleri şu şekilde oldu;

Bodrumspor - Göztepe

Sakaryaspor - Eyüpspor