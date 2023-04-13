SSK ve Bağ-Kur’lular dikkat! İşte yeni emeklilik sistemi: 2000 ve sonrası için emeklilik şartları nelerdir? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçim beyannamesini açıkladı. 2000 ve sonrası sigortası bulunanlar için yeni emeklilik sistemi geliyor. Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren yeni emeklilik sistemi ile ilgili detaylar...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açıkladığı seçim beyannamesinde milyonlarca vatandaşı ilgilendiren müjdeli haberler verdi.

Beyannamede birçok konuya değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dikkat çeken başlıklarından biri se emeklilik oldu.

Beyannamede belirtilen yeni emeklilik sistemiyle devrim yaratacak uygulamalar gelecek. Bu yeni emeklilik sistemi için ipuçları verildi.

Özellikle kadınların ve annelerin öne çıktığı bu yeni sistemde emeklilikle ilgili birçok sorun çözülmüş olacak.

Yeni emeklilik sistemine gelin birlikte bakalım. İşte milyonlarca vatandaş ilgilendiren yeni emeklilik sistemi ile ilgili detaylar...

2000 sonrası için düzenleme

Yeni emeklilik sistemi çalışması EYT kapsamına girmeyen 1999 sonrasında sigorta girişi olanlar için müjdeli haber geldi.

Daha erken sigortalı olan ve konulan 7.000 gün prim şartını tamamlayanlar açısından bir kademeli emeklilik sistemi üzerinde çalışılıyor.

Sistemin nasıl olacağı çalışma bittiğinde belli olacak. Ancak EYT dışında kalan vatandaşlar için bir avantaj getirilmesi söz konusu.

Ev kadınlarına emeklilik hakkı

Çalışma imkanı bulamayan ev kadınları için şu anda işletilen isteğe bağlı sigorta sistemi yeniden ele alınacak. Böylece ev kadınlarına daha kolay ve erken emeklilik hakkı tanınmış olacak.

Bugün isteğe bağlı sigorta ile 15 yıl prim ödemesi gereken ev kadınlarının bu primlerinin üçte birini devlet üstlenecek.

İsteğe bağlı sigorta Bağ-Kur kapsamında bulunuyor. Ancak reform sisteminin içinde Bağ-Kur SSK prim eşitlemesi de bulunduğu için burada 5400 yerine 4500 gün ya da 3600 gün ile emeklilik de sağlanabilecek.

Böylelikle ev kadınları 15 yıl yerine 12,5 yıl ya da 10 yıl prim ödeyerek emekli olabilecek. Daha önce sigortası olan ev kadınları için bu süre daha da kısalacak. Ödenecek prim miktarı ile ilgili yılda 15 bin liraya yakın bir katkı da yapılacak.

Anneye esnek emeklilik yaşı

Ev kadınları için yapılan bu sistemde eğer annelik de varsa ikinci bir erken emeklilik imkanı da gelecek. Burada çocuk sayısına göre emeklilik şartlarında iyileşme olacak.

Hem prim miktarları düşecek hem de emeklilik yaşı geriye çekilecek. Aynı yıpranma düzenlemesinde olduğu gibi çocuk sayısına göre belli miktarda prim yıllık çalışmaya eklenecek.

SSK – Bağ-Kur prim eşitleme

Bağ-Kurlular ile SSKlılar arasındaki prim farklılıkları da giderilecek. Bu durumda başta esnaf olmak üzere Bağ-Kur'lular 9.000 gün prim biriktirmek durumunda kalmadan en az 5 yıl erken emekli olabilecek.