St Gallen - Trabzonspor maçı şifresiz kanalda mı? İşte maçın yayıncısı...

Editör: Salih Demirgan
UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Rapid Wien'e elenen Trabzonspor yoluna Konferans Ligi'nde devam ediyor.
Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında İsviçre ekibi St Gallen ile karşı karşıya gelecek.
Abdullah Avcı ve öğrencileri St Gallen deplasmanından avantajlı bir skor elde ederek dönmek istiyor.
Futbolseverler St Gallen ile Trabzonspor arasında oynanacak maçın hangi kanalda yayınlanacağını öğrenmek için aramalarını hızlandırdı.
İşte, St Gallen - Trabzonspor maçının yayınlanacağı kanal...
St Gallen - Trabzonspor maçı 22 Ağustos Perşembe (bugün) günü saat 22:00'da oynanacak.
St Gallen - Trabzonspor maçı ATV ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak.