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St Gallen - Trabzonspor maçı şifresiz kanalda mı? İşte maçın yayıncısı...

St Gallen - Trabzonspor maçı şifresiz kanalda mı? İşte maçın yayıncısı... St Gallen ile Trabzonspor arasında oynanacak olan UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçının yayınlanacağı kanal merak uyandırdı. İşte maçın yayınlanacağı kanal...