Stoper değil adeta gol makinesi! Premier Lig’in yıldızı Galatasaray’da… Sergio Ramos’un transferinden vazgeçen Galatasaray, aradığı stoperi İngiltere’den buldu. Dünya yıldızını Türkiye'ye getiriyor. İşte o isim…

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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Gaziantep FK'yi 0-3'lük skorla mağlup ederek büyük bir galibiyet elde etti.

Asıl bombayı transferde patlatıyor!

Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılı takım, kadrosuna 47 milyon Euro değerinde bir süper yıldızı katıyor.

Sarı kırmızılılar, transfer sezonunda Angelino, Bakambu, Halil Dervişoğlu, Zaha, Icardi, Kerem Demirbay, Tete ve Hakim Ziyech gibi önemli oyuncuları kadrosuna dahil ederek güçlendirdi.

Ancak son transfer bombası, kulübün adını bir kez daha Avrupa futbolunun zirvesine taşıyabilecek.

Sarı-kırmızılı takım, stoper pozisyonunda mutlu bir sona ulaştı. İşte o isim…

Tottenham'ın yıldızı Galatasaray'da!

Gazeteci Ertan Süzgün’ün haberine göre; Galatasaray, İngiltere ekibi Tottenham’da forma giyen Kolombiyalı stoper Davinson Sanchez’i kadrosuna katmak için anlaşma sağladı.

Yıldız oyuncu, 2017 yılında Hollanda ekibi Ajax’tan Tottenham’a 42 milyon Euro karşılığında transfer olmuştu. Bugüne dek toplam 47 milyon Euro bonservis bedeli ödendi.

Tecrübeli savunma oyuncusu geçtiğimiz sezon Tottenham formasıyla 24 maça çıktı, gol ve asist katkısı olmadı.