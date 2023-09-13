Sümeyye Aydoğan fıstık emojisiyle paylaştı! Gören hayran kaldı "Senin gibisi yok" Duy Beni dizisindeki Melisa karakteriyle hafızalara kazınan Sümeyye Aydoğan, cesur pozlarıyla gündemden düşmüyor. Son olarak verdiği iddialı pozları fıstık emojisiyle paylaştı, takipçileri kayıtsız kalamadı.

ensonhaber.com Ünlü oyuncu Sümeyye Aydoğan, "Duy Beni" dizisindeki Melisa karakteriyle geçtiğimiz sezon büyük bir çıkış yapmış ve izleyicilerin beğenisini kazanmıştı. Şu sıralar "Dönence" dizisinde Gece karakterine hayat veren güzel oyuncu, bu yeni projesiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Genç yaşına rağmen sahip olduğu oyunculuk yeteneği ve doğal güzelliğiyle dikkat çeken Aydoğan sosyal medya paylaşımlarıyla gündemde! Sosyal medya hesaplarını aktif olarak kullanan genç oyuncu, takipçilerini paylaşımlarıyla büyülüyor. Fıstık emojili pozu mest etti! 24 yaşındaki ünlü oyuncu bu kez cesur pozunu fıstık emojisiyle takipçilerinin beğenisine sundu. Pozuna kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi. İşte o kare...

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