Süper IQ'lar dumur oluyor: Hangisi sıfır? Dikkatli bakın... Bu optik illüzyon bulmacası, O'lar arasında gizli olan sıfırı bulmanız için sizi zorluyor. 6 saniye içinde onu fark edebilecek misiniz?

ensonhaber.com

Optik illüzyonlar, hemen görünenin ötesini görme kapasitemizi test eder. Uzun zamandır insanları büyülediler ve şaşırttılar. Bu akıllara durgunluk veren görseller, gerçeklik görüşümüze meydan okuyor ve beynin boşlukları doldurma ve eksik bilgilere dayalı varsayımlar oluşturma eğilimini vurguluyor.

Gözlem becerilerinizin ne kadar keskin olduğunu bilmek ister misiniz?

Günümüzün optik illüzyon bulmacasına başlayalım.

Yukarıdaki resimde O harfi 8 satır ve 12 sütun halinde gösterilmektedir. O'lar arasında sıfır (0) sayısı da gizlidir. Verilen sürede sıfırı bulabilir misiniz?

Keskin beyinlere sahip insanlar görüntüdeki gizli sıfırı kolaylıkla bulabilirler.

O halde gelin gözlem becerilerinizi test edelim. Hazır mısın?

Artık süreniz başlıyor.

Bir ipucuna mı ihtiyacınız var?

İşte burada.

Sıfır sayısını görüntünün sağ tarafında bulabilirsiniz.

Süre doldu. İşte çözümü;