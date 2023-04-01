Süper Lig 27. Hafta! Başakşehir - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Spor Toto Süper Lig'in 27. hafta mücadelesinde Başakşehir ile Ankaragücü kozlarını paylaşacak. İşte kritik maçın detayları..

Liglere verilen milli aranın ardından Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Spor Toto Süper Lig'in 27. hafta maçında Başakşehir ile Ankaragücü kozlarını paylaşacak. Başakşehir ile Ankaragücü'nün karşı karşıya geleceği maçın detayları futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Emre Belözoğlu yönetimindeki Başakşehir, Süper Lig'de çıktığı 24 maçta elde ettiği 41 puan ile 6. sırada yer alıyor. Başakşehir ligde 4 maçtır kazanamıyor. Ankaragücü ise geçtiğimiz günlerde takımın başına Tolunay Kafkas'ı getirdi. Başkent ekibi Süper Lig'de 25 puan ile 15. sırada yer alıyor. Peki, Başakşehir - Ankaragücü maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları.. Başakşehir - Ankaragücü maçı ne zaman? Başakşehir - Ankaragücü maçı 1 Nisan 2023 Cumartesi (bugün) günü saat 16.00'da oynanacak. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak mücadele beIN SPORTS 2 kanalından naklen yayınlanacak.