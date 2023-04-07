Süper Lig 28. Hafta | Konyaspor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Konyaspor ve Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig 28. Hafta açılış maçında kozlarını paylaşacak. İşte zorlu maçın detayları..

Spor Toto Süper Lig 28. Hafta açılış maçında Konyaspor sahasında Antalyaspor'u konuk edecek.

Konyaspor ile Antalyaspor arasında oynanacak mücadelenin detayları futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor.

Sırp teknik direktör Aleksandar Stanojevic yönetimindeki Konyaspor, Süper Lig'de 26 maçta topladığı 35 puan ile 8. sırada yer alıyor. Yeşil beyazlılar ligde oynadığı son maçta Ümraniyespor ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı.

Nuri Şahin'in çalıştırdığı Antalyaspor ise Süper Lig'de oynadığı 25 maçta aldığı 28 puan ile 13. sırada yer alıyor. Kırmızı beyazlı ekip ligdeki son maçında Adana Demirspor'a 2-0 mağlup oldu.

Direnç Tonusluoğlu'nın düdük çalacağı Konyaspor - Antalyaspor maçının detayları belli oldu.

Peki, Konyaspor - Antalyaspor maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları..

Konyaspor - Antalyaspor maçı ne zaman oynanacak?

Konyaspor - Antalyaspor maçı 7 Nisan Cuma (bugün) günü saat 20.30'da oynanacak. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak mücadele beIN SPORTS 1 kanalından naklen yayınlanacak.