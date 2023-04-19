Süper Lig 30. hafta | Başakşehir - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler) Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, Başakşehir'e konuk olacak. Mücadeleye kısa bir zaman kala detaylar ve muhtemel kadro belli oldu. Peki Başakşehir - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları ve muhtemel 11'leri...

Spor Toto Süper Lig'de 30. hafta heyecanı devam ediyor. Bu hafta Başakşehir, Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Geçtiğimiz hafta Ankaragücü’nü mağlup ederek lider Galatasaray ile puan farkını koruyan sarı-lacivertliler, hanesine 3 puan daha yazdırmak istiyor. Ev sahibi Başakşehir, ligde bu sezon oynadığı 27 maçta 13 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 yenilgi alarak topladığı 45 puanla 5. sırada yer alıyor. Konuk ekip Fenerbahçe ise, Süper Lig’de bu sezon çıktığı 27 maçta 19 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 yenilgi alarak topladığı 60 puanla 2. sırada yer alıyor. Mücadeleye kısa bir zaman kala detayları araştırılmaya başladı. Futbolseverler, "Başakşehir - Fenerbahçe maçı saat kaçta? Başakşehir Fenerbahçe maçı hangi kanalda?" sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar ve muhtemel 11'ler... Başakşehir - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? Başakşehir – Fenerbahçe maçı bugün saat 20:30’da başlayacak. Müsabaka, beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak. Zorlu mücadeleyi hakem Suat Arslanboğa yönetecek. Muhtemel 11'ler Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Duarte, Touba, Lima, Biglia, Berkay, Aleksic, Serdar Gürler, Szysz, Figueiredo. Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Ferdi, Samet, Atilla, Alioski, İsmail Yüksek, Crespo, İrfan Can Kahveci, Emre Mor, Valencia, Serdar Dursun.