Süper Lig 32. hafta | Alanyaspor - Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Alanyaspor ile Ümraniyespor, Süper Lig'in 32. hafta açılış maçında kozlarını paylaşacak. İşte zorlu Alanyaspor - Ümraniyespor maçının detayları..

Spor Toto Süper Lig 32. Hafta açılış maçında Alanyaspor ile Ümraniyespor karşı karşıya gelecek. Futbolseverler Alanyaspor ve Ümraniyespor arasında oynanacak mücadelenin detaylarını yakından takip ediyor. Alanyaspor ve Ümraniyespor'un karşı karşıya geleceği mücadeleyi hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Alanyaspor Süper Lig'de oynadığı 30 maçta topladığı 35 puan ile 11. sırada yer alıyor. Ümraniyespor ise 29 maçta elde ettiği 23 puan ile 18. sırada yer alıyor. Alanyaspor ile Ümraniyespor arasında ligin ilk yarısında oynanan maçı Ümraniyespor 3-1 kazanmıştı. Peki, Alanyaspor - Ümraniyespor maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte kritik maçın detayları.. Alanyaspor - Ümraniyespor maçı ne zaman? Alanyaspor - Ümraniyespor maçı 28 Nisan Cuma (bugün) günü saat 20.00'de oynanacak. Kırbıyık Holding Stadyumu'nda oynanacak mücadele beIN SPORTS 1 kanalından naklen yayınlanacak.