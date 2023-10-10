Süper Lig devine transfer yasağı! 2 dönem transfer yasağı geldi! FIFA resmen duyurdu.. Süper Lig'e bu sene yükselen Samsunspor FIFA'dan gelen haber ile şoka uğradı. Samsunspor, Arvydas Novikovas dosyasından dolayı iki dönem transfer yasağına çarptırıldı.

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Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Samsunspor'a FIFA'daki Arvydas Novikovas dosyasından dolayı iki dönem transfer yasağı geldi.

Alınan transfer yasağı kararı FIFA Uyuşmazlık Kurulu tarafından resmen açıklandı.

Bu karara göre Samsunspor Ocak ve Yaz transfer dönemlerinde transfer yapamayacak.

2023/2024 sezonuna kötü bir başlangıç yapan Samsunspor aldığı haber ile adeta şoka uğradı. Karadeniz ekibi bu sezon oynadığı 7 maçta 6 mağlubiyet 1 beraberlik aldı.

Erzurumspor'da 2022/2023 sezonunda transfer edilen Arvydas Novikovas, Samsunspor forması ile 8 maçta forma giymişti.

Avrydas Novikovas, Samsunspor'da önce kadro dışı bırakılmış daha sonra ise sözleşmesi feshedilmişti.

FIFA Uyuşmazlık Kurulu, Samsunspor'un oyuncuya ödemeleri bir ay içerisinde yapmaması halinde FIFA Disiplin Kurulu'na sevk edileceğini açıkladı.

24 Ocak 2023 tarihinde Samsunspor ile yollarını ayıran 32 yaşındaki Litvanyalı futbolcu daha sonra İsrail'in Hapoel Haifa takımına transfer oldu.

Burada 6 maçta forma giyen Avrydas Novikovas son olarak Litvanya'nın Zalgiris vilnius takımına transfer oldu..