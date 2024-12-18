Süper Lig ilk yarı ne zaman bitiyor? 2024-2025 Süper Lig devre arası tarihleri

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Trendyol Süper Lig’de 16 haftalık periyot tamamlanırken devre arası heyecanı da kapıya dayandı.

Sezon başında Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından duyurulan sezon planlamasına göre, futbolseverler kısa bir araya şimdiden hazırlanıyor.

Fenerbahçe ve Galatasaray zirvede kıran kırana mücadele ederken, ligin ilk yarısında ortaya konan performanslar dikkat çekiyor.

Ağustos ayında başlayan bu uzun maraton, takımların devre arasındaki transfer hamleleriyle daha da hareketlenecek gibi görünüyor.

Peki, devre arası ne zaman başlayacak? İşte 2024-2025 Süper Lig devre arası tarihleri…

SÜPER LİGDEVRE ARASI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig’de heyecan, 17. hafta müsabakalarının ardından kısa bir süreliğine mola verecek.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) açıkladığı takvime göre, 20-23 Aralık 2024 tarihleri arasında oynanacak olan 17. hafta maçlarıyla ligin ilk yarısı tamamlanacak.

Ligin 2. yarısı ise 5 Ocak tarihinde 18. hafta maçlarıyla birlikte başlayacak.