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Süper Lig maçları ne zaman oynanacak? Bu hafta maç var mı?

Süper Lig maçları ne zaman oynanacak? Bu hafta maç var mı? Trendyol Süper Lig'de 9. hafta maçlarının ne zaman oynanacağı merak ediliyor. İşte Süper Lig'de maçların oynanacağı tarih...