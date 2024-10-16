Süper Lig maçları ne zaman oynanacak? Bu hafta maç var mı?
Hüseyin Topuz

UEFA Uluslar Ligi maçları nedeniyle ara verilen liglerin ne zaman başlayacağı merak uyandırdı.

Futbolseverler Trendyol Süper Lig'de bu hafta maç olup olmadığını arama motorlarında araştırıyor.

Milli aranın sona ermesiyle beraber Süper Lig maçlarının ne zaman oynanacağı futbolseverler tarafından sorgulanıyor.

Peki, Süper Lig maçları ne zaman oynanacak? Bu hafta maç var mı? İşte merak edilen soruların yanıtı...

Trendyol Süper Lig'de 9. hafta müsabakaları, 19 Ekim'de oynanmaya devam edecek.

İşte maç programı;

19 Ekim Cumartesi

13:30 Kayserispor Gaziantep

16:00 Trabzonspor - Başakşehir

19:00 Eyüpspor - Göztepe

19:00 Antalyaspor - Galatasaray

20 Ekim Pazar

13:30 Sivasspor - Hatayspor

16:00 Beşiktaş - Konyaspor

19:00 Samsunspor - Fenerbahçe

19:00 Alanyaspor - Kasımpaşa

21 Ekim Pazartesi

20:00 Bodrumspor - Çaykur Rizespor

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Hüseyin Topuz
Seo Editor