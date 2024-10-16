UEFA Uluslar Ligi maçları nedeniyle ara verilen liglerin ne zaman başlayacağı merak uyandırdı.
Futbolseverler Trendyol Süper Lig'de bu hafta maç olup olmadığını arama motorlarında araştırıyor.
Milli aranın sona ermesiyle beraber Süper Lig maçlarının ne zaman oynanacağı futbolseverler tarafından sorgulanıyor.
Peki, Süper Lig maçları ne zaman oynanacak? Bu hafta maç var mı? İşte merak edilen soruların yanıtı...
Trendyol Süper Lig'de 9. hafta müsabakaları, 19 Ekim'de oynanmaya devam edecek.
İşte maç programı;
19 Ekim Cumartesi
13:30 Kayserispor Gaziantep
16:00 Trabzonspor - Başakşehir
19:00 Eyüpspor - Göztepe
19:00 Antalyaspor - Galatasaray
20 Ekim Pazar
13:30 Sivasspor - Hatayspor
16:00 Beşiktaş - Konyaspor
19:00 Samsunspor - Fenerbahçe
19:00 Alanyaspor - Kasımpaşa
21 Ekim Pazartesi
20:00 Bodrumspor - Çaykur Rizespor