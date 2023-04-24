Süper Lig puan durumu 2023 | Galatasaray berabere kaldı, şampiyonluk hesapları karıştı!

Spor Toto Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, şampiyonluk yarışında puan kaybetti.

Dün akşam Nef Stadı'nda gerçekleşen Galatasaray - Karagümrük 3-3 skorla sonuçlandı. Sarı-kırmızılılar, kritik haftada 2 puan kaybetti.

Galatasaray'ın beraberliği sonrası şampiyonluk hesapları karıştı. şampiyonluk yarışında tekrar umutlandı.

Bu akşam gerçekleşecek olan Fenerbahçe - İstanbulspor maçı sıralamayı şekillendirecek. Sarı-lacivertlilerin galip gelmesi sonucunda puan farkı 4'e düşecek.

Berabere kalması sonucunda puan farkı 6, kaybetmesi sonucunda ise puan farkı 7 olacak.

Futbolseverler Galatasaray beraberliği sonrası güncel puan durumunu araştırıyor. İşte puan durumu...

Süper Lig puan durumu