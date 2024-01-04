Süper Lig tarihine geçecek bonservis bedeli! Sebastian Szymanski, Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Sebastian Szymanski, gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin radarına girdi. İşte Polonyalı futbolcuyu isteyen kulüpler...

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Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Polonyalı ortasaha oyuncusu Sebastian Szymanski gösterdiği performans ile göz dolduruyor.

Dinamo Moskova'dan 9.75 milyon Euro bonservis bedeli ile transfer edilen Sebastian Szymanski bu sezon Fenerbahçe forması ile çıktığı 28 maçta 11 gol 10 asist ile oynuyor.

Attığı goller ve yaptığı asistler ile beğeni toplayan Sebastian Szymanski, Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin dikkatini çekmeyi başardı.

Performansıyla sarı lacivertli taraftarların sevgilisi haline gelen Szymanski'nin talipleri artıyor.

Avrupa basınında çıkan haberlere göre Szymanski’yi Napoli, Manchester United ve Chelsea istiyor.

Fenerbahçe'nin beklentisi büyük

24 yaşındaki Sebastian Szymanski hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı. Polonya basını, Fenerbahçe'nin Sebastian Szymanski için istediği bonservis bedelini açıkladı.

Polonya basınında yer alan iddialara göre Fenerbahçe, Sebastian Szymanski için en az 30 milyon Euro istiyor.

Szymanski'yi satmak istemeyen Fenerbahçe'nin sezon sonunda gelen teklifleri değerlendirebileceği konuşuluyor...