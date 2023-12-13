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Trendyol Süper Lig'de ara transfer dönemi ne zaman başlıyor? 2023/2024 ara transfer dönemi..

Trendyol Süper Lig'de ara transfer dönemi ne zaman başlıyor? 2023/2024 ara transfer dönemi.. Süper Lig'de ara transfer döneminin ne zaman başlayacağı merak ediliyor. İşte ara transfer döneminin başlayacağı o tarih..