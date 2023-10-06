Süper Lig'de dengeler alt üst olacak! Manchester City'nin sahibi Süper Lig takımına talip oldu.. Manchester City'nin de sahibi olan City Football Group, Trendyol Süper Lig'in güçlü ekibi için resmi teklif yaptı.

ensonhaber.com

Manchester City'nin de sahibi olan City Group, Trendyol Süper Lig'in güçlü takımlarından Başakşehir için resmi teklif yaptı.

Süper Lig'de 2019-2020 sezonunda şampiyonluğa ulaşan ve dikkatleri üzerine çeken Başakşehir, City Group'un teklifinin ardından gündeme oturdu.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'nin sahibi olan City Football Group, Başakşehir kulübünü bünyesine katmak için resmi bir adım atarak satın alma teklifinde bulundu.

Khaldun al-Mubarak ve Mansour bin Zayed Al Nahyan tarafından kurulan City Football Group, Manchester City'i satın alarak tüm dünyada büyük yankı uyandırmıştı.

Bünyesinde Manchester City, New York City, Melborne City, Yokohama F. Marinos, Montevideo City Torque, Girona FC, Schuan Jiuniu, Mumbai City FC, Lommel SK, Esparence Sportive Troyes, Palermo, Bahia ve Club Bolivar City'i barındıran şirket Türkiye'den Başakşehir'i almak istiyor.

Ajansspor'dan Salim Manav'ın haberine göre City Football Group şirketi, Başakşehir'i satın almak için resmi görüşmelere başladı.

Şirketin Türkiye'den mutlaka bir takım satın almak istediği ve bu konuda ısrarcı olduğu dile getiriliyor.