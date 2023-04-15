Süper Lig'de derbi heyecanı! Trabzonspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında derbi heyecanı yaşanacak. Bu hafta Trabzonspor, Beşiktaş'ı konuk edecek. Haftanın en çok merak edilen maçı için araştırmalar hız kazandı. Peki Trabzonspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Spor Toto Süper Lig 29. hafta heyecanıyla devam ediyor. Bu haftanın son maçında Trabzonspor - Beşiktaş derbi karşılaşması gerçekleşecek. Sezonun ilk yarısında ligin devleri olan iki takım arasında geçen karşılaşma 2-2’lik beraberlikle sonuçlanmıştı. Son zamanlarda iyi performans gösteren siyah-beyazlılar, ligde oynadığı son 5 karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı. Ev sahibi Trabzonspor, ligde bu sezon çıktığı 27 maçta 13 galibiyet, 5 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı. Topladığı 44 puanla 6. sırada yer alıyor. Konuk ekip Beşiktaş ise, ligde bu sezon çıktığı 27 maçta 16 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 yenilgi alarak topladığı 55 puanla 3. sırada yer alıyor. Haftanın heyecanlı karşılaşmasına kısa bir zaman kala detaylar araştırılmaya başladı. Peki Trabzonspor - Beşiktaş derbisi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Trabzonspor - Beşiktaş maçı ne zaman? Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak olan Trabzonspor - Beşiktaş karşılaşması 16 Nisan 2023 Pazar günü (yarın) saat 20.30’da başlayacak. beIN Sports 1 kanalından yayınlanacak olan mücadeleyi hakem Volkan Bayarslan yönetecek.