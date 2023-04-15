Süper Lig'de derbi heyecanı! Trabzonspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig 29. hafta heyecanıyla devam ediyor. Bu haftanın son maçında Trabzonspor - Beşiktaş derbi karşılaşması gerçekleşecek.
Sezonun ilk yarısında ligin devleri olan iki takım arasında geçen karşılaşma 2-2’lik beraberlikle sonuçlanmıştı.
Son zamanlarda iyi performans gösteren siyah-beyazlılar, ligde oynadığı son 5 karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı.
Ev sahibi Trabzonspor, ligde bu sezon çıktığı 27 maçta 13 galibiyet, 5 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı. Topladığı 44 puanla 6. sırada yer alıyor.
Konuk ekip Beşiktaş ise, ligde bu sezon çıktığı 27 maçta 16 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 yenilgi alarak topladığı 55 puanla 3. sırada yer alıyor.
Haftanın heyecanlı karşılaşmasına kısa bir zaman kala detaylar araştırılmaya başladı. Peki Trabzonspor - Beşiktaş derbisi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Trabzonspor - Beşiktaş maçı ne zaman?
Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak olan Trabzonspor - Beşiktaş karşılaşması 16 Nisan 2023 Pazar günü (yarın) saat 20.30’da başlayacak. beIN Sports 1 kanalından yayınlanacak olan mücadeleyi hakem Volkan Bayarslan yönetecek.