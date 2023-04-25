Süper Lig'de gol kralı kim? 2022/2023 sezonu Süper Lig gol krallığı ve asist krallığı sıralaması..

Spor Toto Süper Lig'de 31. hafta maçları dün oynanan maçlar ile sona ererken gol krallığı ve asist krallığında heyecan artıyor.

Futbolseverler Süper Lig'de kimin gol kralı ve asist kralı olacağını yakından takip ediyor.

Süper Lig'de 31 hafta sonunda oluşan gol krallığı ve asist krallığı tutkunları tarafından araştırılıyor.

Süper Lig'de şuana kadar en çok gol atan ve gol pası veren futbolcuların kim olduğunu sizler için derledik.

İşte Spor Toto Süper Lig'de gol krallığı ve asist krallığında son durum..

Süper Lig'de gol kralı kim? 2023 Süper Lig gol krallığı ve asist krallığı sıralaması..

Gol Krallığı

  1. Enner Valencia - 27 Gol
  2. Fabio Borini - 19 Gol
  3. Mbaye Diagne - 18 Gol
  4. Haji Wright - 15 Gol
  5. Mauro Icardi - 13 Gol
  6. Ali Sowe - 12 Gol
  7. Cenk Tosun - 12 Gol
  8. Umut Nayir - 12 Gol
  9. Valon Ethemi - 12 Gol
  10. Micht Batshuayi - 10 Gol

Asist Krallığı

  1. Fabio Borini - 12 Asist
  2. Furkan Soyalp - 7 Asist
  3. Mauro Icardi - 7 Asist
  4. Enner Valencia - 7 Asist
  5. Alexandru Maxim - 6 Asist
  6. Caner Erkin - 6 Asist
  7. Diego Rossi - 6 Asist