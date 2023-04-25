Süper Lig'de gol kralı kim? 2022/2023 sezonu Süper Lig gol krallığı ve asist krallığı sıralaması.. Spor Toto Süper Lig'de gol krallığı ve asist krallığında son durum merak ediliyor. İşte 2022-2023 sezonu gol krallığı ve asist krallığı sıralaması..

Spor Toto Süper Lig'de 31. hafta maçları dün oynanan maçlar ile sona ererken gol krallığı ve asist krallığında heyecan artıyor. Futbolseverler Süper Lig'de kimin gol kralı ve asist kralı olacağını yakından takip ediyor. Süper Lig'de 31 hafta sonunda oluşan gol krallığı ve asist krallığı futbol tutkunları tarafından araştırılıyor. Süper Lig'de şuana kadar en çok gol atan ve gol pası veren futbolcuların kim olduğunu sizler için derledik. İşte Spor Toto Süper Lig'de gol krallığı ve asist krallığında son durum.. Gol Krallığı Enner Valencia - 27 Gol Fabio Borini - 19 Gol Mbaye Diagne - 18 Gol Haji Wright - 15 Gol Mauro Icardi - 13 Gol Ali Sowe - 12 Gol Cenk Tosun - 12 Gol Umut Nayir - 12 Gol Valon Ethemi - 12 Gol Micht Batshuayi - 10 Gol Asist Krallığı Fabio Borini - 12 Asist Furkan Soyalp - 7 Asist Mauro Icardi - 7 Asist Enner Valencia - 7 Asist Alexandru Maxim - 6 Asist Caner Erkin - 6 Asist Diego Rossi - 6 Asist