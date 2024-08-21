Süper Lig’de şampiyonluk oranları değişti! İşte, takımların yeni şampiyonluk oranları...

Trendyol Süper Lig’inde heyecanlı mücadeleler devam ederken 2. haftanın sonuna gelinmesinin ardından takımların şampiyonluk oranlarında da değişimler yaşandı.
2. hafta maçlarının tamamlanmasının ardından, Beşiktaş 6 puan ve +4 averajla haftayı lider tamamlamayı başardı. Galatasaray ise 6 puan ve +2 averajla ikinci sıraya yerleşti.
Süper Lig’in ikinci haftasının ardından listenin zirvesinde Beşiktaş yer alırken bakın takımların şampiyonluk oranları kaç oldu.
SÜPER LİG ŞAMPİYONLUK ORANLARI...
Fenerbahçe: 1.9 (Önceki oran 1.85)
Galatasaray: 2 (Önceki oran 2.1)
Beşiktaş: 5.5 (Önceki oran 6)
Trabzonspor: 67 (Önceki oran 40)
Sivasspor: 200
Kasımpaşa: 250 (Önceki oran 200)
Alanyaspor: 500
Gaziantep FK: 500 (Önceki oran 700)
Çaykur Rizespor: 500
Adana Demirspor: 750 (Önceki oran 500)
KAYNAK: NTVSPOR