Süper Lig’de şampiyonluk oranları değişti! İşte, takımların yeni şampiyonluk oranları...
Editör: Seda Yeşilyurt

Trendyol Süper Lig’inde heyecanlı mücadeleler devam ederken 2. haftanın sonuna gelinmesinin ardından takımların şampiyonluk oranlarında da değişimler yaşandı.

2. hafta maçlarının tamamlanmasının ardından, Beşiktaş 6 puan ve +4 averajla haftayı lider tamamlamayı başardı. Galatasaray ise 6 puan ve +2 averajla ikinci sıraya yerleşti.

Süper Lig’in ikinci haftasının ardından listenin zirvesinde Beşiktaş yer alırken bakın takımların şampiyonluk oranları kaç oldu.

SÜPER LİG ŞAMPİYONLUK ORANLARI...

Fenerbahçe: 1.9 (Önceki oran 1.85)

Galatasaray: 2 (Önceki oran 2.1)

Beşiktaş: 5.5 (Önceki oran 6)

Trabzonspor: 67 (Önceki oran 40)

Sivasspor: 200

Kasımpaşa: 250 (Önceki oran 200)

Alanyaspor: 500

Gaziantep FK: 500 (Önceki oran 700)

Çaykur Rizespor: 500

Adana Demirspor: 750 (Önceki oran 500)

KAYNAK: NTVSPOR