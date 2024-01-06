Süper Lig'de şok ayrılık! Dünyaca ünlü golcü Türkiye'ye veda ediyor!

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Trendyol Süper Lig'in güçlü ekiplerinden Adana Demirspor'da sürpriz bir ayrılık yaşanıyor.
Gazeteci Salim Manav'ın özel haberine göre Adana Demirspor'da İtalyan golcü Mario Balotelli ile yollar ayrılıyor.
Mario Balotelli'nin Adana Demirspor'daki 2. dönemi beklenenden kısa sürdü.
Adana Demirspor'un ilk olarak 2021/2022 sezonunda kadrosuna kattığı Mario Balotelli, 2023/2024 sezonu öncesi Sion'dan ikinci kez transfer edilmişti.
Mario Balotelli bu sezon Adana Demirspor formasıyla çıktığı 5 maçta 3 gol kaydetti.
Mario Balotelli kariyeri boyunca Inter, Milan, Manchester City, Liverpool, Nice, Marsilya, Brescia, Monza, Sion ve Adana Demirspor kulüplerinde forma giymişti.