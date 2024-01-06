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Süper Lig'de şok ayrılık! Dünyaca ünlü golcü Türkiye'ye veda ediyor!

Süper Lig'de şok ayrılık! Dünyaca ünlü golcü Türkiye'ye veda ediyor! Süper Lig'in güçlü ekiplerinden Adana Demirspor'da bir ayrılık daha yaşanıyor. İşte takıma veda edecek olan o isim...