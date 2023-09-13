Süper Lig'den Suudi Arabistan'a transfer bombası! Süper Lig'in yıldızı Arabistan furyasına katıldı.. Konyaspor'un başarılı oyuncusu Konrad Michalak, Ohod Club ile anlaşmaya vardı. Gösterdiği performans ile dikkat çeken Michalak kariyerine Suudi Arabistan'da devam edecek..

ensonhaber.com Trendyol Süper Lig’den Suudi Arabistan’a bir transfer gerçekleşti. Ligin güçlü ekiplerinden Konyaspor Polonyalı futbolcusu Konrad Michalak’ın Suudi Arabistan takımlarından Ohod Club'a transfer olduğunu duyurdu. Futbola Legia Warszawa takımının altyapısında başlayan 25 yaşındaki Konrad Michalak 2021/2022 sezonunda transfer olduğu Konyaspor'da gösterdiği performans ile zaman zaman dikkatleri üzerine çekmişti. Ülkemizde Ankaragücü ve Çaykur Rizespor formasıda giyen Michalak kariyerine Suudi Arabistan'da devam edecek. Konyaspor’dan yapılan açıklamada "Kulübümüz ile Suudi Arabistan ekibi Ohod Club, futbolcumuz Konrad Michalak'ın transferi konusunda anlaşmaya varmıştır. Konyaspor’umuza geldiği günden bu yana başarılı performans gösteren Michalak'a verdiği emeklerden dolayı teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi. Konyaspor formasıyla 73 resmi maça çıkan Konrad Michalak bu maçlarda 5 gol 6 asistlik katkı sağladı. Suudi Arabistan 2.lig ekiplerinden Ohod Club, Konrad Michalak transferi için Konyaspor'a yaklaşık 1.1 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.

Salih Demirgan

Seo Editor

Google News

Abone Ol