Süper Lig'e damga vurmuştu! Eski milli futbolcu yaşam mücadelesi veriyor! Ailesi bile sahip çıkmadı.. Eski milli futbolcu Ersen Martin yaşam savaşı veriyor. Ersen Martin'in ailesinin milli futbolcuya sahip çıkmadığı iddia edildi.

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Aort damarı yırtılan eski milli futbolcu Ersen Martin yaşam mücadelesi vermeye devam ediyor. Milli futbolcunun zor günlerinden ailesinden bile destek görmediği ortaya çıktı.

Süper Lig'de bir döneme damgasını vuran 42 yaşındaki eski futbolcu 2022 yılının Mayıs ayında kalp krizi geçirmiş ve daha sonra aort damarı yırtılmıştı.

Milli futbolcu kariyerinde Nürnberg, Beşiktaş, Trabzonspor, Göztepe, Denizlispor, Ankaraspor, Recreativo Huelva, Sivasspor, Manisaspor, Kasımpaşa , Gençlerbirliği ve Eyüpspor gibi takımlarda forma giydi.

Son olarak 2012/2013 sezonunda Eyüpspor ile futbol oynayan Ersen Martin o sezon futbola veda etmişti. Ersen Martin profesyonel kariyerinden çıktığı 350 maçta 92 gole imza attı.

Uzun süre yoğun bakımda kalan eski milli futbolcu geçen sezonun 32. haftasında oynanan Beşiktaş-Galatasaray derbisini stadyumda izlemişti.

Ailesi sahip çıkmadı

Ailesinin sahip çıkmadığı eski milli futbolcu Bursa’da özel bir hastanede bakım altında bulunuyor.

Bir döneme damgasını vuran futbolcunun yanında artık sadece birkaç eski arkadaşı kaldı.

Ersen Martin'in aylık bakım masraflarının çok yüksek olmasına rağmen ne Türkiye Futbol Federasyonu, ne Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği ne de diğer mesleki kuruluşlarından bir destek alamadığı söyleniyor.

Ersen Martin’in yakınları, futbolcunun daha önce beraber oynadığı takım arkadaşlarına da haber verdiklerini fakar herhangi bir dönüş alamadıklarını dile getiriyor.