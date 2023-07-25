Süper Lig'e yıldız yağdı! Transfer döneminde Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş kimleri transfer etti? Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray yaz transfer döneminde kimleri transfer etti. İşte merak edilen transferler..

26 Haziran 2023 tarihinde başlayan yaz transfer dönemi hız kesmeden devam ediyor. 2023-2024 sezonu yaz transfer döneminde takımlar eksik bölgelerine takviyeler yaparak kadrolarını güçlendirmeye devam ediyor. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş'ın yaptıkları transferler futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Önümüzdeki sezon Avrupa kupalarında mücadele edecek takımlar kadrolarını en güçlü hale getirebilmek için transfer çalışmalarını sürdürüyor. İşte Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın transfer döneminde kadrolarına kattıkları isimler.. Beşiktaş Jean Onana (Lens) Daniel Amartey (Leicester City) Emrecan Bulut (Somaspor) Galatasaray Wilfried Zaha (Crystal Palace) Cedric Bakambu (Al-Nasr) Halil Dervişoğlu (Brentford) Angelino (Leipzig) Kaan Ayhan (Sassuolo) Fenerbahçe Bartuğ Elmaz (Marsilya) Rodrigo Becao (Udinese) Dusan Tadic (Ajax) Sebastian Szymanski (Dinamo Moskova) Umut Nayir (Eyüpspor) Alexander Djiku (Strasbourg) Edin Dzeko (Inter) Ryan Kent (Rangers) İrfan Can Eğribayat (Göztepe)