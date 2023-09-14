Süper Lig'i sallayacak transfer! PSG'nin yıldızı Adana Demirspor'a geliyor! İmza an meselesi.. Transfer sezonunun sona ermesine kısa bir süre kala Adana Demirspor'dan sürpriz bir hamle geldi. Adana ekibi PSG'nin genç yıldızını transfer etmek üzere..

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Trendyol Süper Lig'in güçlü ekiplerinden Adana Demirspor kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off turunda Genk'e elenerek kupaya veda eden Adana Demirspor performansıyla büyük beğeni toplamıştı.

Avrupa'ya veda eden Adana Demirspor, Süper Lig'de iddialı bir takım kurmak için transferlerine devam ediyor.

Transfer sezonunun bitmesine kısa bir süre kala Adana Demirspor'dan flaş bir hamle geldi.

Patrick Kluivert yönetimindeki Adana Demirspor PSG'nin genç yıldızı için harekete geçti.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre Adana Demirspor, PSG forması giyen 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Edouard Michut'u renklerine bağlamak üzere.

Adana Demirspor'un Edouard Michut'u satın alma opsiyonuyla kiralamak için PSG ile anlaştığı iddia edildi.

Patrick Kluivert'ın takımında görmek istediği Edouard Michut ile anlaşmanın tamamlandığı ve imzaların en kısa sürede atılacağı ifade edildi.

2022/2023 sezonunda İngiltere Championship ekiplerinden Sunderland'e kiralık olarak forma giyen Edouard Michut 28 maçta forma giydi. Genç oyuncu bu maçlarda 1 gol kaydetti.