Sürekli toz alma derdine son! Bu yöntemlerle eşyalarınız toz tutmayacak… Sürekli toz alma derdi artık tarih oluyor! Eşyalarınızı toz tutmaktan kurtaracak pratik çözümlerle geldik. Artık evinizde temizlik yaparken tozları kovalamak yerine rahat bir nefes alabilirsiniz.

Sıkıcı temizlik rutinlerinizden bıktınız mı? Endişelenmeyin, içeriğimizde sizi bu sıkıntıdan kurtaracak çözümler var.

Özellikle yaz aylarında pencereler açık olduğundan evde bulunan birçok eşyanın üzeri hemen toz tutar.

Birçok kişinin korkulu rüyalarından biri de her toz alımından sonra sanki hiç temizlik yapılmamış gibi eşyaların tozlanmasıdır.

Bazıları bir türlü gitmeyen tozlar için hemen hemen her gün temizlik yapıyor. Artık toz almak için bu kadar vakit harcamayacaksınız.

Eşyalarınızın toz tutmasını engelleyecek 4 pratik yöntemle geldik. Deneyin, sonucu görün!

Evdeki tozlardan kurtulmanın yolları

1- Halı kullanımını sınırlandırın

Tozların evde en çok sevdiği yerlerden biri de halılardır. Ne kadar çok halı, o kadar çok toz kaynağı demektir. Bu yüzden evinizdeki tozu azaltmak için halı kullanımını minimum seviyeye indirmelisiniz.

2-Düzenli süpürün

Tozlarla savaşmak için günde bir kez elektrik süpürgesi ile evi süpürerek en iyi sonuçları alabilirsiniz. Özellikle sık kullanılan alanlardaki tozları alandan uzaklaştırmak için evinizi sık sık süpürmeye dikkat etmelisiniz.

3- Nemli bezle toz alın

Kuru bir bezle toz almak tozları dağıtır. Bunun yerine biraz nemli olan bir toz bezi kullanmalısınız.

4- Perdeleri temizleyin

Perdeler gibi büyük kumaş parçaları, çok fazla toz barındırır. Bu yüzden günlük temizlikte genellikle ihmal edilen ve kolayca toz tutabilen perdelerinizi düzenli olarak yıkamalısınız.

5- Çarşafları sık sık değiştirin

Yatağınız aynı zamanda büyük bir toz toplayıcısı haline dönüşebilir, siz fark etmeseniz bile tozlar kısa sürede çoğalabilir. Bu nedenle hijyenik ve sağlıklı bir uyku için çarşaflarınızı haftada bir değiştirmelisiniz.