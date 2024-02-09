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Suriye’den yola çıktı, 2 gün boyunca devam edecek... Kapı pencere ne varsa kapatın

Suriye’den yola çıktı, 2 gün boyunca devam edecek... Kapı pencere ne varsa kapatın Meteoroloji kaynakları bu bölgelerde yaşayan vatandaşları uyardı. Bugün Suriye üzerinden Türkiye'ye giriş yapıyor. Gaziantep, Şanlıurfa, Kayseri, Nevşehir, Ankara hazır olsun.