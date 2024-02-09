Suriye’den yola çıktı, 2 gün boyunca devam edecek... Kapı pencere ne varsa kapatın

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Meteoroloji, ülkemizi bekleyen yeni bir doğa olayıyla ilgili uyarıda bulundu.
Suriye üzerinden yola çıkan bu hava olayı Anadolu ve doğu bölgelerini resmen etkisi altına alacak.
Cuma gününden itibaren başlayacak ve 2 gün boyunca devam edecek. Meteoroloji kaynakları tedbir alınmasını öneriyor.
Toz bulutunun neden olabileceği olumsuz etkiler arasında hava kalitesinin düşmesi ve görüş mesafesinin azalması ön plana çıkıyor.
Ayrıca, solunum rahatsızlığı olan vatandaşlar için de zorlu bir süreç olabilir. Hazır olun!
Yola çıktı, 2 gün devam edecek
Meteoroloji kaynağı Hava Forum, Suriye'den ülkemize giriş yapan hava olayıyla ilgili şu ifadelere yer verdi:
"Cuma, Suriye üzerinden ülkemize toz girecek."