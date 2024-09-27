Sürücüler bayram edecek: Bu trafik cezaları resmen iptal ediliyor Mahkeme, milyonlarca sürücüyü sevindiren bir karar aldı! Verilen son karar doğrultusunda, daha önce uygulanan bu trafik cezaları iptal edilecek. Cezayı ödeyenler ise para iadesi alacak.

Haber Merkezi

Trafikte hız sınırını aşan araçlara kesilen radar cezalarıyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Mahkeme, hız sınırının yalnızca 3 kilometre üzerinde olan ihlallerde, sürücülere radar cezalarının iptal edilmesi hakkı tanıdığını duyurdu.

Ayrıca, "Hız İhlal Tespit Donanımları Muayene Yönetmeliği"nin 7. maddesine dayanarak, hız tespit cihazlarının ölçümlerinde yüzde 2'lik bir hata payının bulunabileceğini vurguladı.

TRAFİK CEZALARI İPTAL EDİLECEK

Mahkeme, hız tespit sistemlerindeki yüzde 2’lik hata payını dikkate alarak radar cezalarının iptaline hükmetti. Bu karar, radar cezası alan sürücüler için önemli bir çıkış yolu sunmuş oldu ve trafik cezaları konusunda emsal niteliğinde bir örnek teşkil edecek.

Özellikle İzmir’de bir avukatın, yalnızca 3 kilometre hız sınırını aştığı için aldığı cezanın ardından yaptığı itiraz, Menemen Sulh Ceza Hakimliği tarafından kabul edildi. Hakimlik, hız tespit cihazlarının maksimum yüzde 2’lik bir yanılma payı taşıdığını belirterek, avukatın cezasının hukuka aykırı olduğuna karar verdi. Bu gelişme, birçok sürücü için önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

HUKUKA AYKIRI

Alınan kararda, hız sınırının yüzde 10’luk tolerans ile birlikte yüzde 2’lik hata payı göz önünde bulundurularak, 135 kilometreye kadar çıkabileceği belirtildi.

Trafik koşulları, yol durumu ve ölçüm hata payı gibi faktörleri dikkate alan hakim, itirazda bulunan sürücünün lehine karar vererek, uygulanan idari para cezasının hukuka aykırı olduğuna hükmetti.