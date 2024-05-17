Survivor Yasin itiraf etti, sosyal medya karıştı! "Hırsızlığı…" Survivor’da geçtiğimiz haftalarda elenen yarışmacılarından Yasin Obuz sosyal medya hesabından çarpıcı bir itirafta bulundu. Yiğit Poyraz’ın ceza almasına sebep olan hırsızlık hakkında itiraflarda bunan Obuz bakın neler dedi…

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ensonhaber.com

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programlarından olan Survivor bu sene yayınlanmaya başladığı andan itibaren çeşitli olaylarla gündemin nabzını tutmuştu.

Yaşanan kaosların bitmek bilmediği yarışma her bölümüyle konuşulmayı başarmış izleyenleri bu kadarı da olmaz dedirten olaylara tanık etmişti.

Yaşanan çeşitli olayların arasında izleyenleri şüphesiz en çok şaşırtanı ise Yiğit Poyraz’ın ceza almasına neden olan hırsızlık olayıydı. Yaşanan bu hırsızlık olayı hakkında ise geçtiğimiz haftalarda elenen yarışmacılar arasında olan Yasin Obuz’dan çarpıcı bir paylaşım geldi.

Obuz, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla takipçilerini hayrete düşürürken çarpıcı itiraflarda da bulundu.

İşte, Yasin Obuz’un o paylaşımı…

Yasin Obuz, aynı takımda yer aldığı ve geçtiğimiz haftalarda kendisi gibi elenen Yiğit Poyraz ile olan bir videosunu paylaştı. Paylaşılan videonun üzerine yazdığı açıklama ise sosyal medyayı karıştırmaya yetti.

Adada yaşanan hırsızlık olayında Poyraz’ın yalnız olmadığını aktardığı açıklamada Obuz, “İtiraf edicem hırsızlığı beraber yaptık ihale Poyraza kaldı. Çünkü ertesi gün o tekrar gitti gitme dememe rağmen görüntüde sadece o var çünkü en son gün o tekti dinlemedi beni patladı.. adamın evini beraber soyduk. Bende itiraf edicem dedim, hayır dedi.. ben yandım sende yanma dedi.. o yüzden Poyraz adamdır. Bende ödüllerde yemeğin yarısını cebe indirip çaktırmadan poyraza getirdim “ ifadelerini kullandı.