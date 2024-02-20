Survivor’a iddialı isimler bir bir dönüyor! Ayşe Yüksel’den imalı paylaşım… Survivor’da yarıştığı döneme damga vuran isimlerden olan Ayşe Yüksel kafaları karıştıran bir paylaşım yaptı. Survivor hakkındaki çarpıcı açıklamaların ardından Yüksel'in son paylaşımı "Survivor'a dönüyor" iddialarını beraberinde getirdi.

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Survivor’ın unutulmaz isimleri bir bir dönerken kafaları karıştıran yeni bir gelişme daha yaşandı. Survivor 2021 ve Survivor All Star 2022 sezonlarında yarışan ve iddialı isimlerden olan Ayşe Yüksel yarışma sonrasında sosyal medyadaki cesur pozları ile dikkatleri üzerine topluyordu.

Son günlerde Onedio’nun YouTube programına konuk olan Ayşe Yüksel Aleyna Kalacıoğlu hakkında yorum yapmıştı.

Programda kendisine yöneltilen "İçinde kalan söylemek istediğin bir şey var mı?" sorusuna "Adada öpüştüğünü duyduğumuz insanların, dışarıdaki tutumunun neden devam etmediği ve halkın bundan haberdar olmayışı tabii ki benim içimde kalan şeylerden" yanıtını vererek uzun süre gündemde olan Ayşe Yüksel son paylaşımıyla kafaları iyiden iyiye karıştırdı.

Ayşe dönüyor....

Acun Ilıcalı’nın yarıştığı dönemde iddialı olan isimleri bir bir çağırması sırada kimin olduğunu düşündürürken Ayşe Yüksel’den çarpıcı bir paylaşım geldi.

Yüksel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Son Türk kahvemiz" ifadesini kullanması iddiaları alevlendirdi.

Ayşe Yüksel'in paylaşımı sonrası "Adada fırtına gibi esecek", "Eyvah Aleyna düşünsün şimdi", "Ya kesin gidiyor" yorumları yapıldı.