Survivor’un yıldızı hakkında yakalama kararı! Paylaşımları başına dert açtı….

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis ve kumara teşvik iddialarına iliştin soruşturma hızla devam ederken o sefer oklar TV8 ekranlarının sevilen yarışmalarında boy gösteren o isme çevrildi.

Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç gibi isimlerin ardından Survivor ve MasterChef’te yer aldığı sezonlarda gösterdiği başarıyla ün kazanan Yasin Obuz hakkında da yakalama kararı çıkartıldı.

Kısa bir süre önce yurt dışına çıkan Obuz hakkında, savcılık talimatıyla yakalama kararı çıkartılarak Türkiye’ye getirilmesi talep edildi.

PAYLAŞIMLARI BAŞINA DERT AÇTI!

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün yaptığı incelemeler sonucunda, Yasin Obuz'un Instagram hesabı üzerinden üç farklı yasa dışı bahis ve kumar sitesine yönlendiren paylaşımlar yaptığı belirlendi.

Tespit edilen bu paylaşımlar, kumarı özendirici ve teşvik edici içerikler olarak değerlendirilerek Obuz’un yakalanması yönünde karar verildi.